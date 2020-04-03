"Лацио" назвал цену на Иммобиле

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"Лацио" назвал цену на Иммобиле

Римский "Лацио" озвучил стоимость своего лучшего бомбардира Чиро Иммобиле.

По информации Tuttosport, заинтересованные клубы могут попытаться купить 30-летнего игрока не менее чем за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о желании "Наполи" и "Эвертона" усилиться итальянским голеадором.

Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года. В текущем сезоне форвард забил 30 голов и сделал 7 ассистов в 33 матчах.

Не пропустите: Филиппо Индзаги назвал Иммобиле лучшим итальянским игроком на данный момент. | http://soccernews.ru 
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