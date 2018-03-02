"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича

"Лацио" определился со стоимостью хавбека Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Football Italia, римский клуб хочет получить за 23-летнего футболиста не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 34 матча, забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

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