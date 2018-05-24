"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича

Римский "Лацио" назвал цену на своего ведущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает The Guardian, "орлы" требуют за 23-летнего серба сто миллионов евро.

Таким образом, Милинкович-Савич может остаться в "Лацио", поскольку претендующие на него "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" не готовы платить такие деньги.

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