"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича

Теги лациосергей милинкович-савичманчестер юнайтедювентус

"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича

Римский "Лацио" назвал цену на своего ведущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает The Guardian, "орлы" требуют за 23-летнего серба сто миллионов евро.

Таким образом, Милинкович-Савич может остаться в "Лацио", поскольку претендующие на него "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" не готовы платить такие деньги.

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