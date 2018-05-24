"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича
Римский "Лацио" назвал цену на своего ведущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает The Guardian, "орлы" требуют за 23-летнего серба сто миллионов евро.
Таким образом, Милинкович-Савич может остаться в "Лацио", поскольку претендующие на него "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" не готовы платить такие деньги.
Не пропустите: Это′О близок к возвращению в Серию А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Непревзойденные баварцы, Дортмунд без медалей и вылет "Гамбурга": итоги сезона в Бундеслиге
-
Иньеста стал игроком "Виссел Кобе"
-
От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов
-
Доминирование ПСЖ и другие итоги чемпионата Франции 2017/2018
-
Официально: новым главным тренером "Наполи" стал Анчелотти
Лента новостей
-
Агент рассказал, перейдёт ли Буффон в ПСЖ
-
Пато готов вернуться в "Милан"
-
"Локомотив" готовит предложение по Видалю
-
"Интер" начал переговоры по трансферам двух футболистов
-
Два клуба Примеры поборются за хавбека "Ювентуса"
-
На Сарри появился ещё один претендент из АПЛ
-
Клопп: "Реалу" было проще выйти в финал Лиги Чемпионов"
-
"Тоттенхэм" определил три трансферных цели на лето
-
Видаль предстанет перед судом
-
Вратарь "Локомотива" отказал "Рубину"
-
Мина собирается остаться в "Барселоне"
-
Представлена официальная песня Чемпионата Мира 2018 года
-
Спаллетти рассказал, как его обмануло руководство "Интера"
-
"Краснодар" готов продать своего форварда
-
43
Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!
-
Талиска перейдёт в итальянский топ-клуб
-
Сарри хочет пригласить в "Челси" пять игроков "Наполи"
-
Защитник сборной Португалии пропустит ЧМ-2018
-
"Торино" близок к приобретению бывшей трансферной цели "Спартака"
-
Стало известно, во сколько начнётся церемония открытия ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21