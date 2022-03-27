"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича

Теги лациосергей милинкович-савичтрансферы

"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича

Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

Римский "Лацио" готов продать сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича в летнее трансферное окно, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Лацио" намерен подписать легенду "Наполи". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси получил подарок от Рикельме (фото)

Месси получил подарок от Рикельме (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов