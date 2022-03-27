"Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича

Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

Римский "Лацио" готов продать сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича в летнее трансферное окно, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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