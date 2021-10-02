"Лацио" назвал диагноз Иммобиле

Фото твиттер "Лацио"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле травмировался во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Локомотива" (2:0).

Как сообщает пресс-служба римских "орлов", у футболиста выявлено повреждение полуперепончатой мышцы правого бедра.

Сроки восстановления 31-летнего итальянца пока неизвестны.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл за "Лацио" 8 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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