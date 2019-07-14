"Лацио" назвал "Милану" стоимость Корреа

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"Лацио" назвал "Милану" стоимость Корреа

"Милан" хочет купить полузащитника "Лацио" Хоакина Корреа, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "орлы" готовы продать 24-летнего аргентинца за 40 миллионов евро.

"Россонери" смогут заплатить такую сумму только в случае ухода вингера Сусо.

Корреа выступает за "Лацио" с лета 2018 года, сыграл 44 матча, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

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