"Лацио" назвал стоимость Милинковича-Савича

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"Лацио" назвал стоимость Милинковича-СавичаРимский "Лацио" назвал трансферную стоимость своего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, информирует Sport Mediaset.

Так, по сведениям источника, "орлы" будут готовы расстаться ближайшим летом с 23-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро.

Отметим, что заинтересованные в услугах серба "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" на данный момент не готовы платить за него более 70-ти миллионов евро.

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