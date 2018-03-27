"Лацио" назвал стоимость Милинковича-Савича

Римский "Лацио" назвал трансферную стоимость своего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, информирует Sport Mediaset.

Так, по сведениям источника, "орлы" будут готовы расстаться ближайшим летом с 23-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро.

Отметим, что заинтересованные в услугах серба "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" на данный момент не готовы платить за него более 70-ти миллионов евро.

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