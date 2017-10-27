"Лацио" назвал сумму, за которую готов отпустить Милинковича-Савича

"Лацио" определился с ценой на хавбека Сергея Милинковича-Савича, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, "орлы" готовы расстаться с одним из своих лидеров за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте также: "Ювентус" не будет платить требуемую сумму за Милинковича-Савича. | http://soccernews.ru