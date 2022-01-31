"Лацио" не договорился об аренде Миранчука

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Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори дал понять, что полузащитник Алексей Миранчук не сменит клубную прописку этой зимой.

"Миранчук остаётся в "Аталанте". Переговоры с "Лацио" окончены", - сказал Сартори.

Римские "орлы" на протяжении последних дней пытались договориться об аренде 26-летнего россиянина с опцией последующего выкупа.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия левого бедра. Он пропустит от трёх до четырёх недель.

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