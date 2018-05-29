"Лацио" не получал предложений по Милинковичу-Савичу

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"На данный момент мы не получили ни одного предложения. Если мы получим предложение, то примем решение, что делать. Непопадание в Лигу Чемпионов ничего не меняет" - цитирует Таре Football Italia.

Напомним, что Милинковичем-Савичем интересуются "Реал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Сам серб предпочитает продолжить карьеру в королевском клубе. | http://soccernews.ru