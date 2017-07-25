"Лацио" не продаст Кейта в "Ювентус"

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"Лацио" не продаст Кейта в "Ювентус"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито отказал "Ювентусу" в трансфере сенегальского нападающего Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, босс римлян не намерен отпускать игрока в туринский клуб ни при каких обстоятельствах. Таким образом, футболисту придется вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Челси" и "Интер". "Лацио" оценивает 22-летнего Кейта в 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" предложит 100 миллионов евро за трёх игроков "Лацио". | http://soccernews.ru

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