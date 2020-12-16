"Лацио" не смог обыграть "Беневенто"

В рамках 12 тура итальянской Серии А, "Беневенто" принимал римский "Лацио". Матч закончился результативной ничьей 1:1.



Хозяева набрали 12 баллов и занимают 13 строчку таблицы. У гостей 8 место и 18 очков.

"Беневенто" - "Лацио" 1:1 (1:1)

Голы: Иммобиле, 25 - 1:0, Скьяттарелла, 45 - 1:1

Удаление: Скьяттарелла, 90+3

"Беневенто": Монтипо, Барба, Глик, Туйя (Фулон, 46), Летициа, Скьяттарелла, Ионицэ, Капрари (Ди Серио, 81), Хетемай (Дабо, 81), Инсинье (Импрота, 61), Лападула (Яго Фальке, 71).