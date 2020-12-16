"Лацио" не смог обыграть "Беневенто"

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"Лацио" не смог обыграть "Беневенто"В рамках 12 тура итальянской Серии А, "Беневенто" принимал римский "Лацио". Матч закончился результативной ничьей 1:1.

Хозяева набрали 12 баллов и занимают 13 строчку таблицы. У гостей 8 место и 18 очков.

"Беневенто" - "Лацио" 1:1 (1:1)

Голы: Иммобиле, 25 - 1:0, Скьяттарелла, 45 - 1:1
Удаление: Скьяттарелла, 90+3

"Беневенто": Монтипо, Барба, Глик, Туйя (Фулон, 46), Летициа, Скьяттарелла, Ионицэ, Капрари (Ди Серио, 81), Хетемай (Дабо, 81), Инсинье (Импрота, 61), Лападула (Яго Фальке, 71).

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе (Габаррон, 59), Раду (Кайседо, 80), Худт, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Эскаланте (Катальди, 80), Луис Альберто (Перейра, 80), Корреа, Иммобиле.

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