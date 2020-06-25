"Лацио" не станет чемпионом Италии! Команда Инзаги вышла из карантина в ужасном состоянии и была уничтожена ультраатакующей "Аталантой"

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"Лацио" не станет чемпионом Италии! Команда Инзаги вышла из карантина в ужасном состоянии и была уничтожена ультраатакующей "Аталантой"

Вчера в Европе было немало интересных матчей, но самый интересный и вкусный состоялся в Бергамо, где сенсационный "Лацио" доказывал свои претензии на чемпионство в матче с самой атакующей командой Италии последних 60 лет – "Аталантой"! С первых минут римляне раскатали несколько хороших атак, но на 5-й минуте они едва не пропустили после ошибки Стракоши при выносе – Гомес сбросил мяч на Сапату, а тот пробил из пределов штрафной мимо правой штанги. Наказание за расточительность было мгновенным: Лаццари ​​убежал от защитников по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Де Рон в попытке прервать передачу срезал мяч в дальний угол собственных ворот – 0:1. Еще через пять минут "орлы" провели второй гол – это Мининкович-Савич красивым ударом метров с 24-х направил "ядро" в дальний верхний угол ворот. 0:2. После этого "Аталанта" сразу перехватила инициативу. Хозяева заработали ряд стандартов, пробивали в римских защитников, кружили на чужой половине, но ни одного момента за следующие 15 минут создать не удалось. Более того, на 27-й минуте Иммобиле мог закрыть матч, завершив контратаку крученым ударом метров с 22-х – мимо правой штанги. Рядом с ней Чиро выстрелил и на 29-й минуте, однако перед этим бергамаско таки организовали свой первый опасный эпизод: Гомес классно обыгрался с Фройлером на левом краю штрафной и оказался прямо перед Стракошей – голкипер парировал удар Алехандро!

"Лацио" пошел в размен, в следующие пять минут потревожив гостей перспективой выхода Иммобиле один на один и ударом Корреа метров с 14-ти с разворота. В обоих случаях Голлини сыграл надежно, а "Аталанта" на каждый эпизод отвечала контратаками и стандартами. Наконец, на 38-й минуте бергамаски добились своего: Малиновский выкатил классную передачу из глубины на правый край штрафной на Сапату, Дуван сбросил мяч под подачу Хатебуру, а тот навесил на дальнюю штангу – Госенс ​​выпрыгнул и замкнул передачу точным ударом головой! 1:2. Перед самым перерывом "Аталанта" могла еще и сравнять счет. На 41-й минуте Хатебур мощно пробивал метров с шести мимо ближнего угла, однако перед этим арбитр свистнул фол в атаке. На 45-й же Гомес вырезал передачу с линии штрафной на левый край Сапате, а тот сбросил мяч под удар Госенсу с острого угла – получилось сильно, но Стракоша поймал мяч. В конце концов, отдыхать команды ушли при неустойчивом преимуществе "Лацио" в счете и значительном преимуществе "Аталанты" в игре.

Второй тайм "Аталанта" начала активно, зажав "Лацио" в штрафной. На 49-й минуте это вылилось в мощный выстрел Малиновского с правого края, однако его успели накрыть. Бергамаски заработали несколько стандартов, но затем ритм игры несколько сбился серией замен "орлов". На 60-х минутах подопечные Гасперини снова начали раз за разом врываться в штрафную и замыкать различные кроссы легкими ударами. Как следует сравнивать счет, на 66-й минуте показал Малиновский: Руслан сыграл на подборе после углового, сместился в центр и мощным ударом метров с 23-х засадил мяч в ближнюю девятку – 2:2! После этого более десяти минут на поле ничего не происходило, это не в последнюю очередь было связано с большим количеством пауз – на поле появилось шесть новых футболистов и было показана одна желтая карточка. На 80-й минуте "Аталанта" заработала угловой и вырвалась вперед в счете – Паломино точным ударом головой замкнул подачу с углового на дальнюю штангу! "Лацио" пытался отыграться, но ни одна из атак даже ударом не завершился, не говоря уже об остроте (хотя на поле все равно было нервно). "Аталанта" еще и запорола несколько шикарных контратак с выходами 2-в-1 и 3-в-1 – на 90-й минуте Стракоше пришлось парировать удар Гомеса метров с 11-ти, а Иличич пробивал мимо каркаса. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу "Богини". "Атланта" набрала 54 очка, оставшись на четвертой позиции с отрывом от пятой "Ромы" в шесть зачетных баллов. "Лацио" идет вторым, имея в активе 62 пункта. У "Ювентуса" 66 очков. Похоже, борьба за Скудетто завершена!

 

"Ювентус" опять чемпион?

Печально, но после возобновления сезона интрига в борьбе за Скудетто не прожила и недели. "Лацио" после 21 тура без поражений сдулся прямо по ходу первого же матча, причем еще до перерыва – а сразу после него у Индзаги еще и сломались два футболиста. Ярко начав с двух шикарных голов и ряда моментов, "орлы" завершили матч со счетом 2:3 и статистикой ударов 6:25, нанеся лишь два выстрела за весь второй тайм (один в молоко, другой в защитника, и все это на 88-й минуте). Бергамаски сделали 17 проникающих передач против четырех у римлян, а по интенсивности прессинга они преобладали в два раза. На "Лацио" было трудно смотреть, но эта картина не новая. За три последних года подопечные Симоне Индзаги регулярно проваливали завершения сезона, набирая в среднем не более 1,25, 1,88 и 1,1 очков за последние два месяца. Особенно эффектно получилось в 2018-м, когда "Лацио" за три последних тура выпал из зоны ЛЧ, в решающем поединке с "Интером" проиграв ему четвертую позицию (а еще был вылет из четвертьфинала ЛЕ). Почему так? У "Лацио" меньший ресурс на скамейке, чем у "Юве" и того же "Интера", а сама система игры держится на зыбком балансе использования лучших качеств ключевых исполнителей – например, Иммобиле так много забивает в Италии, потому что никогда не прессингует. Запас прочности у грандов выше даже на тактическом уровне. Отыграть четыре очка у Ювентуса, в принципе, реально. Туринцы при Маурицио Сарри могут "слить" кому-угодно, но вряд ли уставший и поломанный "Лацио", тактически не приспособлен к большому количеству матчей за коротки промежуток времени, не будет оступаться еще. Скудетто казалось огромным чудом и до карантина, а теперь шансы остаются чисто теоретическими. Нужно сконцентрироваться на обороне места в ЛЧ! Здесь, конечно, все проще, но проблемы тоже могут появится!

"Аталанта", что ты такое?

Гасперини – достаточно придирчивый тренер, у него всегда есть претензии к футболистам после побед, но в матче с "Лацио" даже он был в восторге, не сдерживая эмоций. "У меня сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер! Они точно знают, что делать, и все, что нужно – это жест или слово, чтобы заставить их двигаться", – заявил наставник бергамасков, который сидел на трибунах из-за дисквалификации ( в прошлом туре получил красную за споры с арбитром). Действительно, его "Аталанта" выглядит невероятно мощно. На днях "Богиня" вошла в историческую ТОП-5 по результативности в Серии "А", забив 74 мяча за 26 матчей – больше за этот отрезок забили только "Юве", "Торино", "Милан" и "Фиорентина", и все они так бомбили еще в 1950-ых. Теперь в активе бергамасков 77 мячей – они повторили собственный рекорд по количеству голов за сезон, установленный в прошлом году. В "Аталанте" даже защитники идут на атакующие свершения – Робин Госенс ​​(вообще-то он латераль, но Opta считает его защитником) забил восьмой гол в этом чемпионате. Последним защитником, которому удалось достичь большего в одном розыгрыше Серии "А", был Кристиан Маджио в сезоне 2007/08 (девять голов). Жаль, что все хорошее когда-то заканчивается. Возможно, уже в следующем году команда Джан Пьеро Гасперини будет напоминать бледную тень самой себя в сегодняшних условиях, поэтому давайте просто наслаждаться "Богиней"! Таких команд в Италии не было уже 60 лет – и не факт, что такие появятся в следующие 60. Тем более, в маленьком городке Бергамо.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
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