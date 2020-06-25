"Лацио" не станет чемпионом Италии! Команда Инзаги вышла из карантина в ужасном состоянии и была уничтожена ультраатакующей "Аталантой"

Вчера в Европе было немало интересных матчей, но самый интересный и вкусный состоялся в Бергамо, где сенсационный "Лацио" доказывал свои претензии на чемпионство в матче с самой атакующей командой Италии последних 60 лет – "Аталантой"! С первых минут римляне раскатали несколько хороших атак, но на 5-й минуте они едва не пропустили после ошибки Стракоши при выносе – Гомес сбросил мяч на Сапату, а тот пробил из пределов штрафной мимо правой штанги. Наказание за расточительность было мгновенным: Лаццари ​​убежал от защитников по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Де Рон в попытке прервать передачу срезал мяч в дальний угол собственных ворот – 0:1. Еще через пять минут "орлы" провели второй гол – это Мининкович-Савич красивым ударом метров с 24-х направил "ядро" в дальний верхний угол ворот. 0:2. После этого "Аталанта" сразу перехватила инициативу. Хозяева заработали ряд стандартов, пробивали в римских защитников, кружили на чужой половине, но ни одного момента за следующие 15 минут создать не удалось. Более того, на 27-й минуте Иммобиле мог закрыть матч, завершив контратаку крученым ударом метров с 22-х – мимо правой штанги. Рядом с ней Чиро выстрелил и на 29-й минуте, однако перед этим бергамаско таки организовали свой первый опасный эпизод: Гомес классно обыгрался с Фройлером на левом краю штрафной и оказался прямо перед Стракошей – голкипер парировал удар Алехандро!



"Лацио" пошел в размен, в следующие пять минут потревожив гостей перспективой выхода Иммобиле один на один и ударом Корреа метров с 14-ти с разворота. В обоих случаях Голлини сыграл надежно, а "Аталанта" на каждый эпизод отвечала контратаками и стандартами. Наконец, на 38-й минуте бергамаски добились своего: Малиновский выкатил классную передачу из глубины на правый край штрафной на Сапату, Дуван сбросил мяч под подачу Хатебуру, а тот навесил на дальнюю штангу – Госенс ​​выпрыгнул и замкнул передачу точным ударом головой! 1:2. Перед самым перерывом "Аталанта" могла еще и сравнять счет. На 41-й минуте Хатебур мощно пробивал метров с шести мимо ближнего угла, однако перед этим арбитр свистнул фол в атаке. На 45-й же Гомес вырезал передачу с линии штрафной на левый край Сапате, а тот сбросил мяч под удар Госенсу с острого угла – получилось сильно, но Стракоша поймал мяч. В конце концов, отдыхать команды ушли при неустойчивом преимуществе "Лацио" в счете и значительном преимуществе "Аталанты" в игре.



Второй тайм "Аталанта" начала активно, зажав "Лацио" в штрафной. На 49-й минуте это вылилось в мощный выстрел Малиновского с правого края, однако его успели накрыть. Бергамаски заработали несколько стандартов, но затем ритм игры несколько сбился серией замен "орлов". На 60-х минутах подопечные Гасперини снова начали раз за разом врываться в штрафную и замыкать различные кроссы легкими ударами. Как следует сравнивать счет, на 66-й минуте показал Малиновский: Руслан сыграл на подборе после углового, сместился в центр и мощным ударом метров с 23-х засадил мяч в ближнюю девятку – 2:2! После этого более десяти минут на поле ничего не происходило, это не в последнюю очередь было связано с большим количеством пауз – на поле появилось шесть новых футболистов и было показана одна желтая карточка. На 80-й минуте "Аталанта" заработала угловой и вырвалась вперед в счете – Паломино точным ударом головой замкнул подачу с углового на дальнюю штангу! "Лацио" пытался отыграться, но ни одна из атак даже ударом не завершился, не говоря уже об остроте (хотя на поле все равно было нервно). "Аталанта" еще и запорола несколько шикарных контратак с выходами 2-в-1 и 3-в-1 – на 90-й минуте Стракоше пришлось парировать удар Гомеса метров с 11-ти, а Иличич пробивал мимо каркаса. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу "Богини". "Атланта" набрала 54 очка, оставшись на четвертой позиции с отрывом от пятой "Ромы" в шесть зачетных баллов. "Лацио" идет вторым, имея в активе 62 пункта. У "Ювентуса" 66 очков. Похоже, борьба за Скудетто завершена!

"Ювентус" опять чемпион?

Печально, но после возобновления сезона интрига в борьбе за Скудетто не прожила и недели. "Лацио" после 21 тура без поражений сдулся прямо по ходу первого же матча, причем еще до перерыва – а сразу после него у Индзаги еще и сломались два футболиста. Ярко начав с двух шикарных голов и ряда моментов, "орлы" завершили матч со счетом 2:3 и статистикой ударов 6:25, нанеся лишь два выстрела за весь второй тайм (один в молоко, другой в защитника, и все это на 88-й минуте). Бергамаски сделали 17 проникающих передач против четырех у римлян, а по интенсивности прессинга они преобладали в два раза. На "Лацио" было трудно смотреть, но эта картина не новая. За три последних года подопечные Симоне Индзаги регулярно проваливали завершения сезона, набирая в среднем не более 1,25, 1,88 и 1,1 очков за последние два месяца. Особенно эффектно получилось в 2018-м, когда "Лацио" за три последних тура выпал из зоны ЛЧ, в решающем поединке с "Интером" проиграв ему четвертую позицию (а еще был вылет из четвертьфинала ЛЕ). Почему так? У "Лацио" меньший ресурс на скамейке, чем у "Юве" и того же "Интера", а сама система игры держится на зыбком балансе использования лучших качеств ключевых исполнителей – например, Иммобиле так много забивает в Италии, потому что никогда не прессингует. Запас прочности у грандов выше даже на тактическом уровне. Отыграть четыре очка у Ювентуса, в принципе, реально. Туринцы при Маурицио Сарри могут "слить" кому-угодно, но вряд ли уставший и поломанный "Лацио", тактически не приспособлен к большому количеству матчей за коротки промежуток времени, не будет оступаться еще. Скудетто казалось огромным чудом и до карантина, а теперь шансы остаются чисто теоретическими. Нужно сконцентрироваться на обороне места в ЛЧ! Здесь, конечно, все проще, но проблемы тоже могут появится!

"Аталанта", что ты такое?

Гасперини – достаточно придирчивый тренер, у него всегда есть претензии к футболистам после побед, но в матче с "Лацио" даже он был в восторге, не сдерживая эмоций. "У меня сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер! Они точно знают, что делать, и все, что нужно – это жест или слово, чтобы заставить их двигаться", – заявил наставник бергамасков, который сидел на трибунах из-за дисквалификации ( в прошлом туре получил красную за споры с арбитром). Действительно, его "Аталанта" выглядит невероятно мощно. На днях "Богиня" вошла в историческую ТОП-5 по результативности в Серии "А", забив 74 мяча за 26 матчей – больше за этот отрезок забили только "Юве", "Торино", "Милан" и "Фиорентина", и все они так бомбили еще в 1950-ых. Теперь в активе бергамасков 77 мячей – они повторили собственный рекорд по количеству голов за сезон, установленный в прошлом году. В "Аталанте" даже защитники идут на атакующие свершения – Робин Госенс ​​(вообще-то он латераль, но Opta считает его защитником) забил восьмой гол в этом чемпионате. Последним защитником, которому удалось достичь большего в одном розыгрыше Серии "А", был Кристиан Маджио в сезоне 2007/08 (девять голов). Жаль, что все хорошее когда-то заканчивается. Возможно, уже в следующем году команда Джан Пьеро Гасперини будет напоминать бледную тень самой себя в сегодняшних условиях, поэтому давайте просто наслаждаться "Богиней"! Таких команд в Италии не было уже 60 лет – и не факт, что такие появятся в следующие 60. Тем более, в маленьком городке Бергамо.