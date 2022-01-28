"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука

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"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

"Лацио" предпримет ещё одну попытку заполучить полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

По информации La Repubblica, "орлы" не вышли из переговоров по трансферу 26-летнего футболиста, несмотря на планы бергамского клуба сохранить его в составе.

Сообщается, что россиянин оптимально соответствует требованиям "Лацио", который ищет хавбека, способного сыграть как в центре, так и на флангах.

В текущем сезоне Миранчук провёл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Не пропустите: "Аталанта" теряет Миранчука. | http://soccernews.ru
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