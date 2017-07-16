"Лацио" не захотел покупать Алекса Сонга

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"Лацио" не захотел покупать Алекса Сонга

Казанский "Рубин" предложил "Лацио" купить хавбека Алекса Сонга, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, римский клуб отказался от этого трансфера, так как не готов платить 29-летнему камерунцу требуемую зарплату.

Стоит отметить, что сейчас Сонг зарабатывает в "Рубине" 2,5 миллиона евро в год.

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