"Лацио" объявил о переходе бразильца из "Манчестер Юнайтед"

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"Лацио" объявил о переходе бразильца из "Манчестер Юнайтед"

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра перешел в римский "Лацио", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Римляне арендовали футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа за 27 миллионов евро.

24-летний Перейра выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Всего он провел за манкунианцев 75 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Сдавался в аренду "Гранаде" и "Валенсии". За сборную Бразилии сыграл 1 матч. 

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