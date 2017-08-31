"Лацио" объявил о переходе Нани



Португальский полузащитник "Валенсии" Нани перешел в "Лацио", сообщает официальный твиттер клуба.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

30-летний Нани выступал за "Валенсию" с 2016 года, провел за клуб 26 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", вновь "Спортинг" и "Фенербахче". За сборную Португалии сыграл 110 матчей и забил 24 мяча. Четырехкратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Кубка английской Лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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