"Лацио" объявил о переходе серебряного призера ЧМ-2018

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"Лацио" объявил о переходе серебряного призера ЧМ-2018

Хорватский полузащитник Милан Бадель перешел в "Лацио", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался римлянами бесплатно. Контракт между ним и клубом будет действовать до лета 2022 года.

29-летний Бадель за свою карьеру выступал за "Фиорентину", "Гамбург", "Локомотиву" и загребское "Динамо". За сборную Хорватии сыграл 41 матч и забил 2 гола. Четырехкратный чемпион Хорватии, трехкратный обладатель Кубка Хорватии, обладатель Суперкубка Хорватии, финалист Чемпионата Мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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