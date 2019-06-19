"Лацио" объявил о подписании нового контракта с менеджером команды Перуцци

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"Лацио" объявил о подписании нового контракта с менеджером команды Перуцци

"Лацио" продлил контракт с менеджером команды Анджело Перуцци.

Перуцци - бывший голкипер сборной Италии. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

49-летний Перуцци выигрывал со сборной чемпионат мира. С "Лацио" он стал обладателем Кубка (2004 год) и Суперкубка Италии (2000 год). Завершил карьеру 12 лет назад.

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