"Лацио" объявил о продлении контракта с Иммобиле

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"Лацио" объявил о продлении контракта с Иммобиле

Директор по связям с общественностью "Лацио" Стефано Де Мартино сообщил, что нападающий Чиро Иммобиле подписал новый контракт с клубом.

По его словам, теперь соглашение обладателя "Золотой бутсы" с "орлами" будет действовать до конца сезона 2024/25.

30-летний форвард выступает за "Лацио" с июля 2016 года, сыграл 178 матчей, забил 125 голов и сделал 34 ассиста.

Ранее утверждалось, что зарплата Иммобиле по новому договору увеличится с 2,5 до 4,5 миллионов евро.

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