"Лацио" объявил о продлении контракта с Корреа

Полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа продлил контракт с римским клубом.

Как сообщает официальный сайт "орлов", новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2023 году.

Корреа выступает за "Лацио" с августа 2018 года.

В составе "бьянкочелести" 25-летний аргентинец провёл 52 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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