"Лацио" объявил о продлении контракта с Корреа
Полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа продлил контракт с римским клубом.
Как сообщает официальный сайт "орлов", новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2023 году.
Корреа выступает за "Лацио" с августа 2018 года.
В составе "бьянкочелести" 25-летний аргентинец провёл 52 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
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|Фиорентина
|7
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|9
|Торино
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|7
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|11
|Болонья
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|9
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|Парма
|7
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|Милан
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|Удинезе
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|СПАЛ
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