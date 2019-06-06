"Лацио" объявил о продлении контракта с Симоне Индзаги

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подписал новый контракт с римским клубом.

Сообщается, что стороны продлили соглашение до июня 2021 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

Напомним, что интерес к 43-летнему специалисту проявляли "Ювентус" и "Милан".

Индзаги возглавляет "Лацио" с апреля 2016 года. Под его руководством "орлы" выиграли Кубок и Суперкубок Италии.

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