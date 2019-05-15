"Лацио" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии (видео голов)

"Лацио" обыграл "Аталанту" в финальном матче Кубка Италии.

Победу команде помогли принести Сергей Милинкович-Савич и Хоакин Корреа.

"Аталанта" - "Лацио" - 0:2 (0:0)

Голы: Милинкович-Савич, 82 - 0:1, Корреа, 90 - 0:2.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Джимсити, Кастань (Гозенс, 85), Иличич, де Рон (Пашалич, 85), Фройлер, Гомес, Сапата (Барроу, 84).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Раду, 36), Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 79), Иммобиле (Кайседо, 66), Корреа.

Для "Лацио" этот трофей стал седьмым в истории.

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