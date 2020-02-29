"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил Серию А

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Болоньей".

Таким образом, римский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата. "Орлы" опережают "Ювентус" на два очка, однако у туринцев есть игра в запасе.

"Лацио" - "Болонья" 2:0

Голы: Луис Альберто, 18 - 1:0, Корреа, 21 - 2:0

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Габаррон, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 61), Милинкович-Савич, Корреа (Катальди, 75), Лейва, Хони Родригес, Иммобиле (Кайседо, 84).

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Денсвил, Ларангейра (Ольсен, 71), Бани, Схаутен (Сансоне, 58), Поли, Сориано, Орсолини (Сантандер, 59), Паласио, Барроу.

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