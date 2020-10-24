"Лацио" обыграл "Болонью" в Серии А
В матче 5-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1. Победу римскому клубу принесли голы Луиса Альберто и Чиро Иммобиле. У гостей отличился Лоренцо де Сильвестри.
Благодаря победе "Лацио" вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" опустилась на 18-ю позицию.
"Лацио" Рим – "Болонья" Болонья - 2:1 (0:0)
Гол: Луис Альберто, 54 - 1:0, Иммобиле, 76 - 2:0, де Сильвестри, 90 - 2:1
"Лацио": Рейна, Габаррон, Ачерби, Худт, Марушич (Лаццари, 42), Акпа-Акпро, Лейва (Эскаланте, 42), Луис Альберто, Фарес, Корреа (Мурики, 64), Иммобиле.
"Болонья": Скорупски, Хики, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Сориано, Сванберг (Бальдурссон, 73), Сансоне, Схаутен, Орсолини, Паласио (Барроу, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17