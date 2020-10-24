"Лацио" обыграл "Болонью" в Серии А



В матче 5-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1. Победу римскому клубу принесли голы Луиса Альберто и Чиро Иммобиле. У гостей отличился Лоренцо де Сильвестри.

Благодаря победе "Лацио" вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" опустилась на 18-ю позицию.

"Лацио" Рим – "Болонья" Болонья - 2:1 (0:0)

Гол: Луис Альберто, 54 - 1:0, Иммобиле, 76 - 2:0, де Сильвестри, 90 - 2:1

"Лацио": Рейна, Габаррон, Ачерби, Худт, Марушич (Лаццари, 42), Акпа-Акпро, Лейва (Эскаланте, 42), Луис Альберто, Фарес, Корреа (Мурики, 64), Иммобиле.

"Болонья": Скорупски, Хики, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Сориано, Сванберг (Бальдурссон, 73), Сансоне, Схаутен, Орсолини, Паласио (Барроу, 72).

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