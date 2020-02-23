"Лацио" обыграл "Дженоа" и вплотную приблизился к "Ювентусу"

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"Лацио" обыграл "Дженоа" и вплотную приблизился к "Ювентусу"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 3:2. Победу римскому клубу принесли голы Адама Марушича, Чиро Иммобиле и Данило Катальди. В составе хозяев отличились Франческо Кассата и Доменико Кришито.

"Лацио" остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, но отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" сократилось до одного очка. "Дженоа" по-прежнему находится в зоне вылета на 18-м месте.

"Дженоа" – "Лацио" - 2:3 (0:1)
Голы: Марушич, 2 - 0:1, Иммобиле, 51 - 0:2, Кассата, 57 - 1:2, Катальди, 71 - 1:3, Кришито, 90 (с пенальти)

"Лацио": Стракоша, Вавро, Раду, Габаррон, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 54), Хони Родригес (Лаццари, 62), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 54).

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