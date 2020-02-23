"Лацио" обыграл "Дженоа" и вплотную приблизился к "Ювентусу"
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 3:2. Победу римскому клубу принесли голы Адама Марушича, Чиро Иммобиле и Данило Катальди. В составе хозяев отличились Франческо Кассата и Доменико Кришито.
"Лацио" остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, но отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" сократилось до одного очка. "Дженоа" по-прежнему находится в зоне вылета на 18-м месте.
"Дженоа" – "Лацио" - 2:3 (0:1)
Голы: Марушич, 2 - 0:1, Иммобиле, 51 - 0:2, Кассата, 57 - 1:2, Катальди, 71 - 1:3, Кришито, 90 (с пенальти)
"Лацио": Стракоша, Вавро, Раду, Габаррон, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 54), Хони Родригес (Лаццари, 62), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15