"Лацио" обыграл "Дженоа" Шевченко в Серии А

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

"Лацио" на своем поле обыграл "Дженоа", которым руководит украинский тренер Андрей Шевченко в матче 18-го тура итальянской Серии А.

"Лацио" - "Дженоа" - 3:1

Голы: Педро, 36- 1:0, Ачерби, 75 - 2:0, Дзакканьи, 81 - 3:0, Мелегони, 86 - 3:1.

"Лацио" - Стракоша, Хюсай (Раду, 63), Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 84), Марушич, Катальди (Лейва, 74), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 63), Дзакканьи, Педро, Фелипе Андерсон (Мурики, 84).

"Дженоа" - Сиригу, Гильоне (Сабелли, 60), Кришито, Ванхойсден (Бираски, 46), Васкес, Камбьязо, Бадель, Стураро (Эрнани, 46), Портанова (Мелегони, 82), Пандев (Экубан, 60), Дестро.

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