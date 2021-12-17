"Лацио" обыграл "Дженоа" Шевченко в Серии А
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
"Лацио" на своем поле обыграл "Дженоа", которым руководит украинский тренер Андрей Шевченко в матче 18-го тура итальянской Серии А.
"Лацио" - "Дженоа" - 3:1
Голы: Педро, 36- 1:0, Ачерби, 75 - 2:0, Дзакканьи, 81 - 3:0, Мелегони, 86 - 3:1.
"Лацио" - Стракоша, Хюсай (Раду, 63), Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 84), Марушич, Катальди (Лейва, 74), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 63), Дзакканьи, Педро, Фелипе Андерсон (Мурики, 84).
"Дженоа" - Сиригу, Гильоне (Сабелли, 60), Кришито, Ванхойсден (Бираски, 46), Васкес, Камбьязо, Бадель, Стураро (Эрнани, 46), Портанова (Мелегони, 82), Пандев (Экубан, 60), Дестро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17