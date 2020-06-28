"Лацио" обыграл "Фиорентину" и продолжает гонку за "Ювентусом"

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"Лацио" обыграл "Фиорентину" и продолжает гонку за "Ювентусом"

В 28-м туре итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Фиорентиной".

"Лацио" по-прежнему занимает второе место и отстает от "Ювентуса" еа 4 очка.

"Лацио" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Рибери, 25 - 0:1, Иммобиле (пен), 67 - 1:1, Луис Альберто, 82 - 2:1

"Лацио": Стракоша, Баштуш (Раду, 46), Габаррон, Ачерби, Лаццари (Марушич, 81), Луис Альберто (Андерсон, 90), Пароло, Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 81), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 68).

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Чеккерини (Венути, 75), Пеццелья, Далберт (Игор Жулио, 46), Кастровилли, Геззаль, Рибери (Соттиль, 84), Бадель (Пульгар, 84), Миленкович, Кутроне (Влахович, 63).

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