"Лацио" обыграл "Фиорентину" и продолжает гонку за "Ювентусом"
В 28-м туре итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Фиорентиной".
"Лацио" по-прежнему занимает второе место и отстает от "Ювентуса" еа 4 очка.
"Лацио" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Рибери, 25 - 0:1, Иммобиле (пен), 67 - 1:1, Луис Альберто, 82 - 2:1
"Лацио": Стракоша, Баштуш (Раду, 46), Габаррон, Ачерби, Лаццари (Марушич, 81), Луис Альберто (Андерсон, 90), Пароло, Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 81), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 68).
"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Чеккерини (Венути, 75), Пеццелья, Далберт (Игор Жулио, 46), Кастровилли, Геззаль, Рибери (Соттиль, 84), Бадель (Пульгар, 84), Миленкович, Кутроне (Влахович, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17