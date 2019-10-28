"Лацио" обыграл "Фиорентину", забив победный гол на 89-й минуте

В матче девятого тура итальянской Серии А римский "Лацио" на выезде обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 2:1. Победу римскому клубу принес гол Чиро Иммобиле на 89-й минуте. Также в составе римлян отличился Хоакин Корреа. За "Фиорентину" забил Федерико Кьеза.

Благодаря победе "Лацио" вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Фиорентина" осталась на 9-й позиции.

"Фиорентина" – "Лацио" - 1:2 (1:1)

Голы: Корреа, 22 - 0:1, Кьеза, 27 - 1:1, Иммобиле, 89 - 1:2

"Фиорентина": Дронговски, Лирола (Соттил, 61), Пеццелья, Касерес (Раньери, 38), Далберт, Пульгар, Кастровилли, Рибери (Боатенг, 75), Бадель, Кьеза, Миленкович.

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Раду, Ачерби, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич (Пароло, 54), Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 61), Корреа (Кайседо, 79), Иммобиле.

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