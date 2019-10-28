"Лацио" обыграл "Фиорентину", забив победный гол на 89-й минуте
В матче девятого тура итальянской Серии А римский "Лацио" на выезде обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 2:1. Победу римскому клубу принес гол Чиро Иммобиле на 89-й минуте. Также в составе римлян отличился Хоакин Корреа. За "Фиорентину" забил Федерико Кьеза.
Благодаря победе "Лацио" вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Фиорентина" осталась на 9-й позиции.
"Фиорентина" – "Лацио" - 1:2 (1:1)
Голы: Корреа, 22 - 0:1, Кьеза, 27 - 1:1, Иммобиле, 89 - 1:2
"Фиорентина": Дронговски, Лирола (Соттил, 61), Пеццелья, Касерес (Раньери, 38), Далберт, Пульгар, Кастровилли, Рибери (Боатенг, 75), Бадель, Кьеза, Миленкович.
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Раду, Ачерби, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич (Пароло, 54), Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 61), Корреа (Кайседо, 79), Иммобиле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|9
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4