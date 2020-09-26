"Лацио" обыграл "Кальяри" благодаря голу лучшего бомбардира Серии А

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграл "Кальяри" со счетом 2:0. Победу римлянам принесли голы Мануэля Лаццари и Чиро Иммобиле, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А. В другом матче "Сампдория" уступила "Беневенто".

"Кальяри" Кальяри - "Лацио" Рим - 0:2 (0:1)

Голы: Лаццари, 4 - 0:1, Иммобиле, 74 - 0:2

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Раду, Лаццари, Луис Альберто, Марушич, Лейва (Эскаланте, 63), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 71), Корреа (Кайседо, 71), Иммобиле.

"Сампдория" Генуя - "Беневенто" Беневенто - 2:3 (2:1)

Голы: Квальярелла, 8 - 1:0, Колли, 18 - 2:0, Кальдирола, 33 - 2:1, Кальдирола, 72 - 2:2, Летисия, 88 - 2:3.

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