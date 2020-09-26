"Лацио" обыграл "Кальяри" благодаря голу лучшего бомбардира Серии А
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграл "Кальяри" со счетом 2:0. Победу римлянам принесли голы Мануэля Лаццари и Чиро Иммобиле, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А. В другом матче "Сампдория" уступила "Беневенто".
"Кальяри" Кальяри - "Лацио" Рим - 0:2 (0:1)
Голы: Лаццари, 4 - 0:1, Иммобиле, 74 - 0:2
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Раду, Лаццари, Луис Альберто, Марушич, Лейва (Эскаланте, 63), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 71), Корреа (Кайседо, 71), Иммобиле.
"Сампдория" Генуя - "Беневенто" Беневенто - 2:3 (2:1)
Голы: Квальярелла, 8 - 1:0, Колли, 18 - 2:0, Кальдирола, 33 - 2:1, Кальдирола, 72 - 2:2, Летисия, 88 - 2:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17