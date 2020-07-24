"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А

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"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Кальяри".

"Лацио" гарантировал себе место в топ-4. За три до конца римляне идут на четвертом месте и опережают "Рому" на 11 очков.

"Лацио" - "Кальяри" 2:1

Голы: Симеоне, 45 - 0:1, Милинкович-Савич, 47 - 1:1, Иммобиле, 60 - 2:1

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари (Марушич, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 58), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле.

"Кальяри": Краньо, Клаван, Ликояннис (Пизакане, 84), Валюкевич, Маттьелло (Рагатцу, 71), Нандес, Ионицэ (Гальяно, 84), Рог (Бирса, 66), Фараго, Жоао Педро, Симеоне.  

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