"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Кальяри".
"Лацио" гарантировал себе место в топ-4. За три до конца римляне идут на четвертом месте и опережают "Рому" на 11 очков.
"Лацио" - "Кальяри" 2:1
Голы: Симеоне, 45 - 0:1, Милинкович-Савич, 47 - 1:1, Иммобиле, 60 - 2:1
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари (Марушич, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 58), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле.
"Кальяри": Краньо, Клаван, Ликояннис (Пизакане, 84), Валюкевич, Маттьелло (Рагатцу, 71), Нандес, Ионицэ (Гальяно, 84), Рог (Бирса, 66), Фараго, Жоао Педро, Симеоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17