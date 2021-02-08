"Лацио" обыграл "Кальяри" и ворвался в топ-5 Серии А

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"Лацио" обыграл "Кальяри" и ворвался в топ-5 Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Чиро Иммобиле.

"Лацио", набрав 40 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" (15) остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Лацио" – "Кальяри" - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 61 - 1:0

"Лацио": Рейна, Мусаккьо, Раду, Ачерби, Лаццари (Лулич, 64), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 64), Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Корреа (Мурики, 73), Иммобиле.

"Кальяри": Краньо, Годин, Дзаппа (Симеоне, 76), Ругани, Ликояннис (Трипальделли, 52), Марин, Жоао Педро, Нандес, Наингголан, Валюкевич, Паволетти.

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