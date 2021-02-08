"Лацио" обыграл "Кальяри" и ворвался в топ-5 Серии А
В матче 21-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Чиро Иммобиле.
"Лацио", набрав 40 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" (15) остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Лацио" – "Кальяри" - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 61 - 1:0
"Лацио": Рейна, Мусаккьо, Раду, Ачерби, Лаццари (Лулич, 64), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 64), Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Корреа (Мурики, 73), Иммобиле.
"Кальяри": Краньо, Годин, Дзаппа (Симеоне, 76), Ругани, Ликояннис (Трипальделли, 52), Марин, Жоао Педро, Нандес, Наингголан, Валюкевич, Паволетти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17