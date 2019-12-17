"Лацио" обыграл "Кальяри", забив два гола в компенсированное время

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Кальяри" проиграл "Лацио" со счетом 1:2. В начале встречи счет открыл Джованни Симеоне. Впрочем, гости сумели одержать победу, забив два гола в компенсированное время. Сначала счет сравнял Луис Альберто, а затем победный гол забил Фелипе Кайседо.

"Лацио" остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующих "Интера" и "Ювентуса" на три очка. "Кальяри" по-прежнему занимает пятую позицию.

"Кальяри" - "Лацио" - 1:2 (1:0)

Голы: Симеоне, 8 - 1:0, Луис Альберто, 90+3 - 1:1, Кайседо, 90+8 - 1:2

"Кальяри": Биттенкур, Пизакане, Каччаторе, Ликояннис, Клаван, Чигарини (Олива, 80), Ионицэ (Фараго, 83), Наингголан (Дейола, 90), Нандес, Жоао Педро, Симеоне.

"Лацио": Стракоша, Раду (Кайседо, 80), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 56), Лейва (Катальди, 64), Корреа, Иммобиле.

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