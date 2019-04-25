"Лацио" обыграл "Милан" и прошел в финал Кубка Италии (видео гола)

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"Лацио" обыграл "Милан" и прошел в финал Кубка Италии (видео гола)

"Лацио" в гостевом матче минимально обыграл "Милан" в рамках полуфинала Кубка Италии.

Победу гостям принес Хоакин Корреа, забив на 58-й минуте.

"Милан" - "Лацио" - 0:1 (0:0)

Гол: Корреа, 58. 

"Милан": Рейна, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 40), Кальдара (Кутроне, 65), Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Сусо, Самуэль Кастильехо (Хакан Чалханоглу, 57), Пентек.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто (Бадель, 85), Ромулу, Милинкович-Савич (Пароло, 15), Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).

Первый матч закончился безголевой ничьей. "Лацио" вышел в финал, где сыграет с победителем в паре "Аталанта" - "Фиорентина".

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