"Лацио" обыграл "Наполи" в матче Серии А

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"Лацио" обыграл "Наполи" в матче Серии А

В заключительном матче 13-го тура итальянской Серии А "Лацио" оказался сильнее "Наполи".

Благодаря победе "орлы" поднялись на восьмое место. "Наполи" остается пятым.   

"Лацио" - "Наполи" 2:0

Голы: Иммобиле, 9 - 1:0, Луис Альберто, 56 - 2:0

"Лацио": Рейна, Худт, Луис Фелипе (Габаррон, 85), Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 85), Марушич, Луис Альберто, Эскаланте (Катальди, 80), Иммобиле (Перейра, 80), Кайседо (Мурики, 67).

"Наполи": Оспина, Кулибали (Манолас, 55), Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Гулям, 64), Фабиан Руис, Зелиньски, Политано (Элмаз, 55), Бакайоко (Лоботка, 64), Лосано (Малькюи, 74), Петанья.

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