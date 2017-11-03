"Лацио" обыграл "Ниццу", "Витесс" уступил "Зюлте-Варегему"
Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К. "Лацио" дома в самой концовке одолел "Ниццу", "Зюлте-Варегем" в гостях был сильнее "Витесса".
"Лацио" Италия – "Ницца" Франция - 1:0 (0:0)
Гол: Ле Маршан, 90 (автогол) - 1:0
"Лацио": Стракоша, Марушич, Лукаку (Пароло, 74), де Врей, Луис Фелипе, Лейва, Луис Альберто, Нани (Милинкович-Савич, 59), Мурджиа (Лулич, 59), Габаррон, Кайседо.
"Ницца": Бенитес, Жалле, Данте, Суке, Ле Маршан, Вальтер, Козьелло (Тамез, 86), Снейдер (Лусамба, 66), Ле-Мелу (Балотелли, 81), Менди, Плеа.
"Витесс" Голландия – "Зюлте-Варегем" Бельгия - 0:2 (0:1)
Голы: Бодри, 3 - 0:1, Кайя, 70 - 0:2
"Витесс": Пасвеер, Кашия (Фор, 67), Бюттнер, Дабо, Мязга, Брюнс, Маунт, Рашица, Сереро (Файе, 58), Линссен, Кастайнос (Матавж, 35).
"Зюлте-Варегем": Бостин, Бодри, Уэлш, Маду, Де Метс, Копман, де По (Хамалайнен, 27), Кайя (Думбия, 77), Де Сарт, де Фо (Элен, 86), Олайинка.
Удаления: Маду (22), Бюттнер (53).
Положение команд: Лацио - 12, Ницца - 6, Зюлте-Варегем - 4, Витесс - 1.
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Турнир прогнозов: итоги 16 тура
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|О
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|5
|3
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|3
|4
|Шкендербеу
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|2
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|О
|1
|Лудогорец
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|8
|2
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|4
|4
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|1
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|8
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|6
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|4
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|2
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|4
|4
|Витория Гимарайнш
|4
|4
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|М
|О
|1
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|4
|7
|2
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|6
|3
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|5
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|О
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