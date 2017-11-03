"Лацио" обыграл "Ниццу", "Витесс" уступил "Зюлте-Варегему"

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"Лацио" обыграл "Ниццу", "Витесс" уступил "Зюлте-Варегему"

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К. "Лацио" дома в самой концовке одолел "Ниццу", "Зюлте-Варегем" в гостях был сильнее "Витесса".

"Лацио" Италия – "Ницца" Франция - 1:0 (0:0)
Гол: Ле Маршан, 90 (автогол) - 1:0

"Лацио": Стракоша, Марушич, Лукаку (Пароло, 74), де Врей, Луис Фелипе, Лейва, Луис Альберто, Нани (Милинкович-Савич, 59), Мурджиа (Лулич, 59), Габаррон, Кайседо.

"Ницца": Бенитес, Жалле, Данте, Суке, Ле Маршан, Вальтер, Козьелло (Тамез, 86), Снейдер (Лусамба, 66), Ле-Мелу (Балотелли, 81), Менди, Плеа.

"Витесс" Голландия – "Зюлте-Варегем" Бельгия - 0:2 (0:1)
Голы: Бодри, 3 - 0:1, Кайя, 70 - 0:2

"Витесс": Пасвеер, Кашия (Фор, 67), Бюттнер, Дабо, Мязга, Брюнс, Маунт, Рашица, Сереро (Файе, 58), Линссен, Кастайнос (Матавж, 35).

"Зюлте-Варегем": Бостин, Бодри, Уэлш, Маду, Де Метс, Копман, де По (Хамалайнен, 27), Кайя (Думбия, 77), Де Сарт, де Фо (Элен, 86), Олайинка.

Удаления: Маду (22), Бюттнер (53).

Положение команд: Лацио - 12, Ницца - 6, Зюлте-Варегем - 4, Витесс - 1.

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