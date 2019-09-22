"Лацио" обыграл "Парму" в матче Серии А
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Пармой".
Благодаря победе "орлы" набрали 7 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице.
"Лацио" - "Парма" 2:0
Голы: Иммобиле, 8 - 1:0, Марушич, 67 - 2:0
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 85), Лейва (Пароло, 74), Корреа, Иммобиле (Кайседо, 63).
"Парма": Сепе, Якопони, Дармиан, Пеццелла, Бруну Алвеш, Эрнани, Бругман (Спрокати, 79), Кулусевски, Барилла, Жервиньо (Карамо, 75), Инглезе (Корнелиус, 85).
Предупреждения: Кулусевски (24), Лейва (46), Барилла (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0