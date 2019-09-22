"Лацио" обыграл "Парму" в матче Серии А

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Пармой".

Благодаря победе "орлы" набрали 7 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

"Лацио" - "Парма" 2:0

Голы: Иммобиле, 8 - 1:0, Марушич, 67 - 2:0

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 85), Лейва (Пароло, 74), Корреа, Иммобиле (Кайседо, 63).

"Парма": Сепе, Якопони, Дармиан, Пеццелла, Бруну Алвеш, Эрнани, Бругман (Спрокати, 79), Кулусевски, Барилла, Жервиньо (Карамо, 75), Инглезе (Корнелиус, 85).

Предупреждения: Кулусевски (24), Лейва (46), Барилла (61).

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