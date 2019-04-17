"Лацио" обыграл "Удинезе" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Удинезе" со счетом 2:0.

Благодаря победе римский клуб вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. Впрочем, от четвертого места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, команда отстает всего на три очка.

"Лацио" – "Удинезе" - 2:0 (2:0)

Голы: Кайседо, 21 - 1:0, Сандро, 24 (автогол) - 2:0

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Габаррон, Лейва, Ромуло, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Бадель, 68).

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