"Лацио" обыграл "Удинезе" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Удинезе" со счетом 2:0.
Благодаря победе римский клуб вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. Впрочем, от четвертого места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, команда отстает всего на три очка.
"Лацио" – "Удинезе" - 2:0 (2:0)
Голы: Кайседо, 21 - 1:0, Сандро, 24 (автогол) - 2:0
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Габаррон, Лейва, Ромуло, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Бадель, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11