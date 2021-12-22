"Лацио" обыграл "Венецию" в Серии А

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Состоялись два матча 19-го тура чемпионата Италии. "Лацио" на выезде обыграл "Венецию" со счетом 3:1. Победу римлянам принесли голы Педро, Франческо Ачерби и Луиса Альберто. У хозяев отличился Франческо Форте. В другом матче "Болонья" в гостях разгромила "Сассуоло" со счетом 3:0 благодаря голам Риккардо Орсолини, Аарона Хики и Федерико Сантандера.

"Венеция" – "Лацио" - 1:3 (1:1)

Голы: Педро, 3 - 0:1, Форте, 30 - 1:1, Ачерби, 48 - 1:2, Луис Альберто, 90 - 1:3

"Венеция": Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Эбуэхи, Вакка (Бузио, 55), Чрнигой (Тессманн, 67), Ампаду (Сигурдссон, 74), Кийин (Окереке, 55), Форте (Юнсен, 74), Араму.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Раду (Ладзари, 74), Катальди (Лейва, 67), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 74), Дзакканьи, Педро, Фелипе Андерсон (Андерсон, 80).

"Сассуоло" – "Болонья" - 0:3 (0:2)

Голы: Орсолини, 36 - 0:1, Хики, 44 - 0:2, Сантандер, 90 - 0:3

"Сассуоло": Пеголо, Мюльдюр (Толян, 46), Айхан, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 87), Лопес (Маньянелли, 88), Бога (Распадори, 46), Фраттези, Траоре (Дефрель, 63), Берарди, Скамакка.

"Болонья": Скорупски, Медель, Сумаоро, Бонифаци (Бинкс, 80), Хики, Сориано, Сванберг (Виньято, 62), Домингес, Ольсен (де Сильвестри, 72), Арнаутович (Сантандер, 72), Орсолини (Барроу, 62).

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