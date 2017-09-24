"Лацио" обыграл "Верону", "Кьево" - "Кальяри", а "Кротоне" - "Беневенто"

Сегодня в рамках 6-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" на выезде разгромил "Верону", "Кальяри" дома уступил "Кьево", а "Кротоне" также на своем поле обыграл "Беневенто".

"Верона" - "Лацио" - 0:3

Голы: Иммобиле, 24 - 0:1 (пенальти), Иммобиле, 41 - 0:2, Марусич, 60 - 0:3.

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Марчи, Раду, Марусич, Пароло, Лейва (Ди Дженнаро, 84), Лулич, Лукаку (Мурджа, 68), Альберто (Кайседо, 71), Иммобиле.

"Кальяри" - "Кьево" - 0:2

Голы: Инглезе, 53 - 0:1, Стемпиньский, 90+3.

Удаление: Писачане, 83 ("Кальяри").

"Кротоне" - "Беневенто" - 2:0

Голы: Мандрагора, 43 - 1:0, Роден, 57 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Виола, 85 ("Беневенто").

Напомним, ранее "Сампдория" обыграла "Милан".