"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А

В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Лацио".

"Ювентус" так и остался на второй позиции в чемпионате и отстает от "Интера" на два очка. "Лацио" идет на третьем месте.

"Лацио" - "Ювентус" 3:1

Голы: Роналду, 25 - 0:1, Луис Фелипе, 45 - 1:1, Милинкович-Савич, 74 - 2:1, Кайседо, 90 - 3:1

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лулич, Милинкович-Савич ( Кайседо , 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Корреа, Иммобиле.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Бернардески (Данило, 71), Роналду, Дибала (Игуаин, 79).

Удаление: Куадрадо (69).

Читайте также: "Наполи" продлил свою безвыигрышную серию до 9 матчей. | http://soccernews.ru