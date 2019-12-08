"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А

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"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А

В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Лацио".

"Ювентус" так и остался на второй позиции в чемпионате и отстает от "Интера" на два очка. "Лацио" идет на третьем месте.

"Лацио" - "Ювентус" 3:1

Голы: Роналду, 25 - 0:1, Луис Фелипе, 45 - 1:1, Милинкович-Савич, 74 - 2:1, Кайседо, 90 - 3:1

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лулич, Милинкович-Савич ( Кайседо , 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Корреа, Иммобиле.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Бернардески (Данило, 71), Роналду, Дибала (Игуаин, 79).

Удаление: Куадрадо (69).  

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Гыыы. Что-то Ювертус слишком рано в этом сезоне сдох.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И снова Де Лигт привез,а судья сыграл за Интер

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