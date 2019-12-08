"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А
В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Лацио".
"Ювентус" так и остался на второй позиции в чемпионате и отстает от "Интера" на два очка. "Лацио" идет на третьем месте.
"Лацио" - "Ювентус" 3:1
Голы: Роналду, 25 - 0:1, Луис Фелипе, 45 - 1:1, Милинкович-Савич, 74 - 2:1, Кайседо, 90 - 3:1
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лулич, Милинкович-Савич ( Кайседо , 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Корреа, Иммобиле.
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Бернардески (Данило, 71), Роналду, Дибала (Игуаин, 79).
Удаление: Куадрадо (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Рома
|15
|29
|5
|Кальяри
|14
|28
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|15
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Удинезе
|15
|15
|15
|Сассуоло
|13
|14
|16
|Лечче
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7