"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

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"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии, который проходил в Эр-Рияде, "Лацио" одержал победу над "Ювентусом".

Таким образом, "орлы" стали пятикратными обладателями суперкубка страны.

"Ювентус" - "Лацио" 1:3

Голы: Луис Альберто, 16 - 0:1, Дибала, 45 - 1:1, Лулич, 73 - 1:2, Катальди, 90 - 1:3

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Демирал, Де Шильо (Куадрадо, 55), Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Игуаин (Рэмзи, 66), Роналду, Дибала.

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 66), Лейва (Катальди, 64), Лулич, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 82).

Удаление: Бентанкур (90).

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