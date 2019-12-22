"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
В матче за Суперкубок Италии, который проходил в Эр-Рияде, "Лацио" одержал победу над "Ювентусом".
Таким образом, "орлы" стали пятикратными обладателями суперкубка страны.
"Ювентус" - "Лацио" 1:3
Голы: Луис Альберто, 16 - 0:1, Дибала, 45 - 1:1, Лулич, 73 - 1:2, Катальди, 90 - 1:3
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Демирал, Де Шильо (Куадрадо, 55), Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Игуаин (Рэмзи, 66), Роналду, Дибала.
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 66), Лейва (Катальди, 64), Лулич, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 82).
Удаление: Бентанкур (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Болонья
|17
|22
|9
|Наполи
|16
|21
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Сассуоло
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11