"Лацио" одержал крупную победу в Кубке Италии и вышел в четвертьфинал

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"Лацио" одержал крупную победу в Кубке Италии и вышел в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" разгромил "Кремонезе" со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал. Победу римлянам принесли голы Патрика Габаррона, Марко Пароло, Чиро Иммобиле и Баштуша.

В 1/4 финала "Лацио" встретится с "Наполи".

"Лацио" – "Кремонезе" - 4:0 (2:0)
Голы: Габаррон, 10 - 1:0, Пароло, 26 - 2:0, Иммобиле, 58 (с пенальти) - 3:0, Баштуш, 89 - 4:0 

"Лацио": Прото, Луис Фелипе (Андерсон, 60), Баштуш, Ачерби, Габаррон, Катальди (Андерсон, 60), Бериша, Хони Родригес, Пароло, Адеканье, Иммобиле (Минала, 73).

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