"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"
В 24-м тура чемпионата Италии римский "Лацио" дома обыграл миланский "Интер" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Эшли Янг, но во второй половине победу римлянам принесли голы Чиро Иммобиле и Сергея Милинкович-Савича.
Благодаря победе "Лацио" обошел "Интер" в турнирной таблице Серии А и вышел на второе место с отставанием от лидирующего "Ювентуса" на одно очко.
"Лацио" – "Интер" - 2:1 (0:1)
Голы: Янг, 44 - 0:1, Иммобиле, 50 (с пенальти), Милинкович-Савич, 69 -2:1
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто, Лейва, Хони Родригес (Лаццари, 63), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).
"Интер": Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Янг, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева, Мартинес, Лукаку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
|33
|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15