"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"

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"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"

В 24-м тура чемпионата Италии римский "Лацио" дома обыграл миланский "Интер" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Эшли Янг, но во второй половине победу римлянам принесли голы Чиро Иммобиле и Сергея Милинкович-Савича.

Благодаря победе "Лацио" обошел "Интер" в турнирной таблице Серии А и вышел на второе место с отставанием от лидирующего "Ювентуса" на одно очко.

"Лацио" – "Интер" - 2:1 (0:1)
Голы: Янг, 44 - 0:1, Иммобиле, 50 (с пенальти), Милинкович-Савич, 69 -2:1

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто, Лейва, Хони Родригес (Лаццари, 63), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).

"Интер": Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Янг, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева, Мартинес, Лукаку.

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