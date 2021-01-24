"Лацио" одержал волевую победу над "Сассуоло"
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл Франческо Капуто, но в середине тайма равновесие восстановил Сергей Милинкович-Савич. На 71-й минуте победный гол забил Чиро Иммобиле.
"Лацио", набрав 34 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" (30) опустился на девятую позицию.
"Лацио" – "Сассуоло" - 2:1 (1:1)
Голы: Капуто, 6 - 0:1, Милинкович-Савич, 25 - 1:1, Иммобиле, 71 - 2:1
"Лацио": Рейна, Ачерби, Раду, Габаррон (Пароло, 67), Лаццари (Лулич, 75), Лейва (Эскаланте, 76), Марушич, Акпа-Акпро, Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 67), Иммобиле.
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Марлон, Мюльдюр, Рожерио, Обианг (Лопес, 76), Джуричич, Локателли, Траоре (Бога, 76), Капуто, Дефрель (Гараслин, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17