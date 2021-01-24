"Лацио" одержал волевую победу над "Сассуоло"

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"Лацио" одержал волевую победу над "Сассуоло"

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл Франческо Капуто, но в середине тайма равновесие восстановил Сергей Милинкович-Савич. На 71-й минуте победный гол забил Чиро Иммобиле.

"Лацио", набрав 34 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" (30) опустился на девятую позицию.

"Лацио" – "Сассуоло" - 2:1 (1:1)
Голы: Капуто, 6 - 0:1, Милинкович-Савич, 25 - 1:1, Иммобиле, 71 - 2:1

"Лацио": Рейна, Ачерби, Раду, Габаррон (Пароло, 67), Лаццари (Лулич, 75), Лейва (Эскаланте, 76), Марушич, Акпа-Акпро, Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 67), Иммобиле.

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Марлон, Мюльдюр, Рожерио, Обианг (Лопес, 76), Джуричич, Локателли, Траоре (Бога, 76), Капуто, Дефрель (Гараслин, 46).

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