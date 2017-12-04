"Лацио" одержал выездную победу над "Сампдорией"

Теги сампдориялацио

"Лацио" одержал выездную победу над "Сампдорией"

В рамках 15-го тура чемпионата Италии "Лацио" переиграл "Сампдорию".

"Сампдория" – "Лацио" 1:2

Голы: Сапата, 56 - 1:0, Милинкович-Савич, 79 - 1:1, Кайседо, 90 - 1:2

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Мурру, Берешиньски, Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес (Альварес, 77), Прат (Верре, 84), Сапата, Куальярелла (Ковнацки, 70).

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш (Габаррон, 62), Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 75), Луис Альберто, Пароло, Лейва (Кайседо, 75), Иммобиле.

Предупреждение: Иммобиле (90). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов