"Лацио" определил три трансферные цели на лето

"Лацио" в летнее трансферное окно собирается усилить состав тремя футболистами.

По сведениям Sky Sport Italia, римский клуб заинтересован в подписании защитника "Вероны" Марашу Кумбула, хавбека "Милана" Джакомо Бонавентуры и нападающего "Челси" Оливье Жиру.

Отметим, что контракты Жиру и Бонавентуры истекают грядущим летом, поэтому "Лацио" они могут достаться бесплатно.

В этом сезоне "Лацио" идет в Серии А на втором месте, отставая от "Ювентуса" на одно очко.

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