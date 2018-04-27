"Лацио" определился с будущим Милинковича-Савича, которым интересуются многие топ-клубы

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"Лацио" определился с будущим Милинковича-Савича, которым интересуются многие топ-клубы

Президент "Лацио" Клаудио Лотито планирует летом продать хавбека Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Tribalfootball, Лотито считает, что клуб сможет выручить с продажи игрока хорошие средства, с помощью которых "Лацио" значительно усилится в летнее трансферное окно.

Напомним, что на игрока претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентус".

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 44 игры, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

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