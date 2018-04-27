"Лацио" определился с будущим Милинковича-Савича, которым интересуются многие топ-клубы
Президент "Лацио" Клаудио Лотито планирует летом продать хавбека Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает Tribalfootball, Лотито считает, что клуб сможет выручить с продажи игрока хорошие средства, с помощью которых "Лацио" значительно усилится в летнее трансферное окно.
Напомним, что на игрока претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентус".
В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 44 игры, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|34
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|34
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|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|34
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
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|Фиорентина
|34
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|Торино
|34
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|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
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|Сассуоло
|34
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|Удинезе
|34
|33
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|34
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|17
|Кротоне
|34
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|СПАЛ
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|Хеллас Верона
|34
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