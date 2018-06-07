"Лацио" определился с ценой на Фелипе Андерсона

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"Лацио" определился с ценой на Фелипе Андерсона

"Вест Хэм" хочет купить бразильского полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Лацио" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Андерсон провел за "Лацио" 32 матча, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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