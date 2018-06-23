"Лацио" определился с заменой для Де Врея
Римский "Лацио" определился с заменой для защитника Стефана Де Врея, который перебрался в "Интер".
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "орлы" хотят купить центрбека "Сассуоло" Франческо Ачерби.
Столичный клуб уже ведёт переговоры по трансферу 30-летнего футболиста.
Ачерби выступает за "Сассуоло" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 11 голов.
Не пропустите: "Лацио" пополнился защитником сборной Дании. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21