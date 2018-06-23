"Лацио" определился с заменой для Де Врея

Теги лациосассуолостефан де врейфранческо ачерби

"Лацио" определился с заменой для Де Врея

Римский "Лацио" определился с заменой для защитника Стефана Де Врея, который перебрался в "Интер".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "орлы" хотят купить центрбека "Сассуоло" Франческо Ачерби.

Столичный клуб уже ведёт переговоры по трансферу 30-летнего футболиста.

Ачерби выступает за "Сассуоло" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 11 голов.

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